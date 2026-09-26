Pont de l'île-aux-Tourtes: un chantier qui progresse bien

L'installation des fondations du nouveau pont de l'île-aux-Tourtes est terminée. Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), en charge du chantier, fait le point sur la situation.

Les travaux avancent selon l'échéancier. La construction des piles est aussi achevée alors que la mise en place des poutres se poursuit. Au 1ᵉʳ septembre, 650 sur 845 étaient installées. Le MTMD précise aussi que le bétonnage des dalles coulées en place est complété aux trois quart avec trois segments sur quatre.

L'installation des dalles préfabriquées avance à grands pas alors que 1317 sur 1759 sont en position. La reconstruction des dalles sur l'autoroute 40 à Senneville va aussi bon train avec 0,3 kilomètre sur trois à compléter et 0,6 kilomètre du côté de Vaudreuil.

On peut obtenir plus d'informations sur ce chantier, en visitant la page du projet.