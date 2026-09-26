État de la situation en date du 1er septembre
Pont de l'île-aux-Tourtes: un chantier qui progresse bien
L'installation des fondations du nouveau pont de l'île-aux-Tourtes est terminée. Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD), en charge du chantier, fait le point sur la situation.
Les travaux avancent selon l'échéancier. La construction des piles est aussi achevée alors que la mise en place des poutres se poursuit. Au 1ᵉʳ septembre, 650 sur 845 étaient installées. Le MTMD précise aussi que le bétonnage des dalles coulées en place est complété aux trois quart avec trois segments sur quatre.
L'installation des dalles préfabriquées avance à grands pas alors que 1317 sur 1759 sont en position. La reconstruction des dalles sur l'autoroute 40 à Senneville va aussi bon train avec 0,3 kilomètre sur trois à compléter et 0,6 kilomètre du côté de Vaudreuil.
On peut obtenir plus d'informations sur ce chantier, en visitant la page du projet.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Pont de l'Île-aux-Tourtes: pas de retard prévu dans l'échéancier
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirme que la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes respecte l'échéancier. La charpente métallique de la première structure, celle en direction ouest, est terminée, précise l'instance gouvernementale dans une récente publication Facebook. Dans les prochaines ...LIRE LA SUITE
Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Dès le mardi 8 septembre, le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes sera déplacé plus à l’est, vers Senneville. D’autres changements de l’emplacement du chenal de navigation auront lieu dans les prochaines semaines. Voici les consignes à respecter les consignes de sécurité lors des déplacements à proximité ...LIRE LA SUITE
Plusieurs travaux prévus sur l'A40 près de Saint-Anne-de-Bellevue
Des travaux de colmatage de joints et de marquage sont nécessaires en vue de relocaliser la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction Est. Ces travaux entraîneront plusieurs entraves du 31 août au 5 septembre. Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeurera cependant ouvert durant la période prévue. Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre, ...LIRE LA SUITE