Plusieurs travaux prévus sur l'A40 près de Saint-Anne-de-Bellevue

Des travaux de colmatage de joints et de marquage sont nécessaires en vue de relocaliser la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction Est. Ces travaux entraîneront plusieurs entraves du 31 août au 5 septembre. Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeurera cependant ouvert durant la période prévue.

Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre, l'autoroute 40 en direction Est sera complètement fermée chaque nuit de 22 h à 5 h, entre la sortie 41 à Sainte-Anne-de-Bellevue menant au boulevard des Anciens-Combattants et l'entrée suivante. La circulation sera alors déviée sur la voie de desserte.

Du vendredi 4 au samedi 5 septembre, de 23 h à midi, la sortie 41 sera à son tour complètement fermée. Les automobilistes devront emprunter le chemin de détour mis en place par la sortie 44 menant au boulevard Morgan.

Fidèle à ses habitudes, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise que les travaux pourraient être reportés ou prolongés advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.