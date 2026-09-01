Fermeture de la sortie 41 du 4 au 5 septembre
Plusieurs travaux prévus sur l'A40 près de Saint-Anne-de-Bellevue
Des travaux de colmatage de joints et de marquage sont nécessaires en vue de relocaliser la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction Est. Ces travaux entraîneront plusieurs entraves du 31 août au 5 septembre. Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeurera cependant ouvert durant la période prévue.
Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre, l'autoroute 40 en direction Est sera complètement fermée chaque nuit de 22 h à 5 h, entre la sortie 41 à Sainte-Anne-de-Bellevue menant au boulevard des Anciens-Combattants et l'entrée suivante. La circulation sera alors déviée sur la voie de desserte.
Du vendredi 4 au samedi 5 septembre, de 23 h à midi, la sortie 41 sera à son tour complètement fermée. Les automobilistes devront emprunter le chemin de détour mis en place par la sortie 44 menant au boulevard Morgan.
Fidèle à ses habitudes, le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise que les travaux pourraient être reportés ou prolongés advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Pont de l'Île-aux-Tourtes: pas de retard prévu dans l'échéancier
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirme que la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes respecte l'échéancier. La charpente métallique de la première structure, celle en direction ouest, est terminée, précise l'instance gouvernementale dans une récente publication Facebook. Dans les prochaines ...LIRE LA SUITE
Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Dès le mardi 8 septembre, le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes sera déplacé plus à l’est, vers Senneville. D’autres changements de l’emplacement du chenal de navigation auront lieu dans les prochaines semaines. Voici les consignes à respecter les consignes de sécurité lors des déplacements à proximité ...LIRE LA SUITE
Entraves sur l'autoroute 40 et le pont de l’Île-aux-Tourtes dès dimanche soir
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures de nuit du pont de l’Île-aux-Tourtes sont prévues du 24 au 27 août. Ces fermetures sont nécessaires pour l’inspection liée aux travaux de reconstruction de l’autoroute 40, ainsi que pour des travaux de planage et d’asphaltage. Il est à ...LIRE LA SUITE