Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

Photo: Courtoisie page Facebook Maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Dès le mardi 8 septembre, le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes sera déplacé plus à l’est, vers Senneville.

D’autres changements de l’emplacement du chenal de navigation auront lieu dans les prochaines semaines.

Voici les consignes à respecter les consignes de sécurité lors des déplacements à proximité du chantier:

- Circuler uniquement dans le chenal de navigation délimité par les bouées;

- Réduire la vitesse de son embarcation (zone sans vague);

- Porter attention à la signalisation maritime en place;

- Éviter de s'approcher des barges de construction;

- Faire preuve de courtoisie envers les travailleurs et les autres adeptes de la navigation de plaisance;

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre.