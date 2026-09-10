Cinq voies de circulation ouvertes dès le fin de 2026
Pont de l'Île-aux-Tourtes: pas de retard prévu dans l'échéancier
Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirme que la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes respecte l'échéancier.
La charpente métallique de la première structure, celle en direction ouest, est terminée, précise l'instance gouvernementale dans une récente publication Facebook.
Dans les prochaines semaines, les équipes entameront l’installation de la membrane d’étanchéité sur les dalles du pont afin de protéger la structure en béton des intempéries et d’assurer sa durabilité.
Dans les prochains mois, ce sera le tour des travaux de finition. Fin de la reconstruction de l’autoroute 40 à Senneville et asphaltage, marquage et installation des glissières de béton sur le pont sont au programme.
D’ici la fin de l’année, la première structure sera mise en service à raison de cinq voies ouvertes à la circulation, dont trois dans le sens de l’achalandage.
En parallèle, les travaux de construction de la deuxième structure, celle en direction est, se poursuivent, de même que la reconstruction de l’autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Dès le mardi 8 septembre, le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes sera déplacé plus à l’est, vers Senneville. D’autres changements de l’emplacement du chenal de navigation auront lieu dans les prochaines semaines. Voici les consignes à respecter les consignes de sécurité lors des déplacements à proximité ...LIRE LA SUITE
Plusieurs travaux prévus sur l'A40 près de Saint-Anne-de-Bellevue
Des travaux de colmatage de joints et de marquage sont nécessaires en vue de relocaliser la voie de desserte de l'autoroute 40 en direction Est. Ces travaux entraîneront plusieurs entraves du 31 août au 5 septembre. Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeurera cependant ouvert durant la période prévue. Du lundi 31 août au jeudi 3 septembre, ...LIRE LA SUITE
Entraves sur l'autoroute 40 et le pont de l’Île-aux-Tourtes dès dimanche soir
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures de nuit du pont de l’Île-aux-Tourtes sont prévues du 24 au 27 août. Ces fermetures sont nécessaires pour l’inspection liée aux travaux de reconstruction de l’autoroute 40, ainsi que pour des travaux de planage et d’asphaltage. Il est à ...LIRE LA SUITE