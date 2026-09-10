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Pont de l'Île-aux-Tourtes

Cinq voies de circulation ouvertes dès le fin de 2026

Pont de l'Île-aux-Tourtes: pas de retard prévu dans l'échéancier

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Photo: Courtoisie page Facebook Maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Le Ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) confirme que la construction du nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes respecte l'échéancier.

La charpente métallique de la première structure, celle en direction ouest, est terminée, précise l'instance gouvernementale dans une récente publication Facebook. 

Dans les prochaines semaines, les équipes entameront l’installation de la membrane d’étanchéité sur les dalles du pont afin de protéger la structure en béton des intempéries et d’assurer sa durabilité.

Dans les prochains mois, ce sera le tour des travaux de finition. Fin de la reconstruction de l’autoroute 40 à Senneville et asphaltage, marquage et installation des glissières de béton sur le pont sont au programme.

D’ici la fin de l’année, la première structure sera mise en service à raison de cinq voies ouvertes à la circulation, dont trois dans le sens de l’achalandage.

En parallèle, les travaux de construction de la deuxième structure, celle en direction est, se poursuivent, de même que la reconstruction de l’autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion

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