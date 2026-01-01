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Jusqu'à jeudi

Entraves sur l'autoroute 40 et le pont de l’Île-aux-Tourtes dès dimanche soir

durée 15h00
23 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population que des fermetures de nuit du pont de l’Île-aux-Tourtes sont prévues du 24 au 27 août. Ces fermetures sont nécessaires pour l’inspection liée aux travaux de reconstruction de l’autoroute 40, ainsi que pour des travaux de planage et d’asphaltage.

Il est à noter que des fermetures de nuit de l’autoroute 40 sont aussi prévues, à Senneville, durant la semaine du 23 août. Ces entraves sont requises pour poursuivre le meulage de la dalle de béton de la chaussée et améliorer le confort de roulement, ainsi que pour des travaux préparatoires en vue de l’asphaltage.

Entraves à la circulation

- Fermeture complète de l’autoroute 40 en direction ouest, entre la sortie n°41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, Île Perrot) et l’entrée suivante, de dimanche, 22 h 30, à lundi, 5 h 30; 

- Fermeture complète de l’autoroute 40 en direction est, incluant le pont de l’Île-aux-Tourtes, entre la sortie no 35 (Vaudreuil-sur-le-Lac, Vaudreuil-Dorion, avenue St-Charles) et l’entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants, de lundi à mercredi, chaque fois de 23 h 59 à 5 h le lendemain. Le péage sur l’autoroute 30 sera suspendu en direction est selon le même horaire; 

- Fermeture complète de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest, entre le boulevard des Anciens-Combattants et la sortie no 40 (chemin de Senneville), de lundi, 22 h 30, à mardi, 5 h 30. La sortie no 40 (chemin de Senneville) demeurera ouverte durant l’entrave; 

- Fermeture complète de l’autoroute 40 en direction est, entre la sortie n°41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants) et l’entrée suivante, de jeudi, 22 h, à vendredi à 5 h.

Les chemins de détour seront balisés par une signalisation temporaire.

À noter que les interventions pourraient être reportées advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles. Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web Québec.ca/joindre-ministère-transports.

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