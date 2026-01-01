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Le mardi 18 août

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

durée 13h00
18 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les plaisanciers de la région que le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes a été déplacé plus à l’est, vers Senneville.

Pour la sécurité de tous, lorsqu'on navigue près du chantier:

- Suivez les indications sur place;

- Faites preuve de prudence;

- Réduisez votre vitesse (zone sans vagues).

D’autres changements auront lieu au courant de l’été. Ils sont nécessaires à la poursuite des travaux de construction. 

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