Le mardi 18 août
Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les plaisanciers de la région que le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes a été déplacé plus à l’est, vers Senneville.
Pour la sécurité de tous, lorsqu'on navigue près du chantier:
- Suivez les indications sur place;
- Faites preuve de prudence;
- Réduisez votre vitesse (zone sans vagues).
D’autres changements auront lieu au courant de l’été. Ils sont nécessaires à la poursuite des travaux de construction.