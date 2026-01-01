Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les plaisanciers de la région que le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes, dans le lac des Deux Montagnes et la baie de Vaudreuil, sera déplacé plus à l'ouest vers Vaudreuil-Dorion, et ce, dès le jeudi 6 août.

D'autres changements auront lieu pendant la période estivale et seront annoncés dès que possible.

Rappelons qu'aux abords du chantier, il faut:

- Circuler uniquement dans le chenal de navigation délimité par les bouées;

- Réduire sa vitesse;

- Porter attention à la signalisation maritime en place;

- Éviter de s'approcher des barges de construction;

- Faire preuve de courtoisie envers les travailleurs et les autres adeptes de la navigation de plaisance.