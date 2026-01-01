Des fermetures de nuit sur l'autoroute 40

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe les citoyens du secteur de l'Ouest-de-l'Île que l’autoroute 40, aussi nommée autoroute Félix-Leclerc, sera fermée en direction ouest, à hauteur de Senneville, pendant trois nuits cette semaine, soit durant les 27, 28 et 29 juillet.

Notons que le pont de l’Île-aux-Tourtes demeurera ouvert durant les travaux. Les entraves, qui auront lieu chaque fois de 22 h 30 à 5 h 30 le lendemain, sont justement nécessaires pour des travaux de réparation de joints.

S'assurer d'une bonne gestion de la circulation

Tel que mentionné plus tôt, l’autoroute 40 en direction ouest sera inaccessible entre la sortie nᵒ 41 menant vers Sainte-Anne-de-Bellevue, le boulevard des Anciens-Combattants, l'autoroute 20 ouest et Île-Perrot ainsi que l’entrée suivante, les 27, 28 et 29 juillet. La circulation sera déviée vers la voie de desserte.

Rappelons également que les interventions pourraient être reportées à une date ultérieure advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.