Nous joindre
Publicité
Pont de l'Île-aux-Tourtes

Le mardi 18 août

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Photo: Courtoisie page Facebook Maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) avise les plaisanciers de la région que le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes a été déplacé plus à l’est, vers Senneville.

Pour la sécurité de tous, lorsqu'on navigue près du chantier:

- Suivez les indications sur place;

- Faites preuve de prudence;

- Réduisez votre vitesse (zone sans vagues).

D’autres changements auront lieu au courant de l’été. Ils sont nécessaires à la poursuite des travaux de construction. 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Pont de l'Île-aux-TourtesPublié le 8 septembre 2026

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

Dès le mardi 8 septembre, le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes sera déplacé plus à l’est, vers Senneville. D’autres changements de l’emplacement du chenal de navigation auront lieu dans les prochaines semaines. Voici les consignes à respecter les consignes de sécurité lors des déplacements à proximité ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Marie-Claude Pilon