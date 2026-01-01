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Rappel d'entrave sur l'autoroute 40

Fermetures de nuit à Senneville

durée 12h00
13 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) rappelle que l'autoroute 40 sera fermée durant les prochaines nuits du mois, jusqu'au 17 juillet.  Le pont de l’Île-aux-Tourtes demeure néanmoins ouvert.

Ces travaux sont nécessaires afin de permettre aux équipes du MTMD de faire le meulage de la dalle de béton de la chaussée de l’autoroute 40. 

En direction ouest, soit vers Vaudreuil-Soulanges à partir de l'île de Montréal, l'A40 est inaccessible entre la sortie nᵒ 41 vers Sainte-Anne-de-Bellevue, le boulevard des Anciens-Combattants et l’entrée suivante. Cette entrave sera maintenue du 12 au 15 juillet au matin, chaque fois de 22 h 30 à 5 h 30.

En direction Est, cette fois vers la métropole, la fermeture complète de l’autoroute 40 concerne le tronçon, entre la sortie nᵒ 41 et l’entrée suivante. Les travaux sont prévus du 15 au 17 juillet au matin, chaque fois de 22 h à 5 h.

La circulation, dans les deux sens, sera déviée sur la voie de desserte.

À noter que les interventions pourraient être reportées à une date ultérieure advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.

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