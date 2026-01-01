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Entraves de nuit près du pont de l'Île-aux-Tourtes

Plusieurs voies fermées sur l'A40 à Senneville

durée 06h00
20 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Des travaux de meulage de la dalle de béton et de planage sur l'autoroute 40, Félix-Leclerc, en direction ouest, à Senneville, entraîneront plusieurs entraves durant la semaine du 20 juillet. Le pont de l'Île-aux-Tourtes demeurera ouvert durant toute la période.

Dans la nuit du 20 au 21 juillet, de 22 h 30 à 5 h 30, l'autoroute 40 en direction ouest sera complètement fermée entre la sortie 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, Île Perrot) et l'entrée suivante. La circulation sera alors déviée vers la voie de desserte.

Les 20 et 21 juillet, de 6 h à 18 h, cette même voie de desserte fera l'objet d'une fermeture partielle d'une voie sur deux dans le même secteur.

Dans la nuit du 22 au 23 juillet, de 22 h 30 à 5 h 30, deux voies sur trois de l'autoroute seront fermées entre la sortie 41 et la sortie 40 (chemin de Senneville). L'entrée menant du boulevard des Anciens-Combattants vers l'autoroute ainsi que la sortie 40 seront également fermées durant cette période. Les automobilistes seront déviés en amont par la sortie 44 (boulevard Morgan).

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) précise que ces interventions pourraient être reportées advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.

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