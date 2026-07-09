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Pont de l'Île-aux-Tourtes

Dès le jeudi 9 juillet

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes

Déplacement du chenal de navigation sur le pont de l’Île-aux-Tourtes
Photo: Courtoisie page Facebook Maintien et reconstruction du pont de l'Île-aux-Tourtes

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les plaisanciers de la région que le chenal de navigation en dessous du pont de l’Île-aux-Tourtes, dans le lac des Deux Montagnes et la baie de Vaudreuil, sera déplacé plus à l'ouest vers Vaudreuil-Dorion, et ce, dès le jeudi 9 juillet. 

D'autres changements auront lieu pendant la période estivale et seront annoncés dès que possible. 

Rappelons qu'aux abords du chantier, il faut: 

- Circuler uniquement dans le chenal de navigation délimité par les bouées; 

- Réduire sa vitesse; 

- Porter attention à la signalisation maritime en place;

- Éviter de s'approcher des barges de construction;

- Faire preuve de courtoisie envers les travailleurs et les autres adeptes de la navigation de plaisance.

 

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