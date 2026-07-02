Pont de l'Île-aux-Tourtes: mise au point sur l'avancement du chantier

Alors que l'ouverture de la première structure du pont de l'Île-aux-Tourtes est prévue pour la fin 2026, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a récemment fait le point sur l'avancement des travaux.

En date du mois de juin, la construction des piles est terminée. Quant à l'installation des poutres, cette étape avance bien également avec la mise en place de 572 d'entre elles sur un total de 845. Le bétonnage des dalles coulées est complété dans 2 des quatre segments de la structure.

Plus précisément, la reconstruction des dalles de béton est terminée sur l'autoroute 40 en direction ouest à Senneville. Pour la direction est, l'opération n'a pas encore commencé sur les 1500 mètres à compléter.

Sur l'autoroute 40 à Vaudreuil-Dorion, la reconstruction des dalles de béton progresse puisqu'en direction ouest, 630 mètres sont terminés sur les 900 mètres à faire. En direction est, 300 mètres sont terminés sur 900 mètres.

La construction de la première structure compte trois étapes de terminées, soit l'installation des pieux des fondations, la construction des culées et des piles. L'installation des poutres est en cours et on en dénombre 377 sur 455 qui sont installées. La pose de dalles préfabriquées est en cours avec 672 dalles mises en place sur les 1 135 qui le seront à terme. Le bétonnage des dalles coulées en place a été fait sur un segment sur deux au moment d'écrire ces lignes. L'aménagement de la piste polyvalente n'a pas débuté à ce jour, tout comme la pose des glissières et l'asphaltage et le marquage.

Pour la deuxième structure, ouverte en 2027, et qui rendra trois voies par direction disponibles en tout temps, les mêmes étapes sont complétées. L'installation des poutres est en cours alors que 195 sont en place sur les 390 à installer. La pose de dalles préfabriquées n'a pas commencé alors que 624 sont à positionner sur la structure. Le bétonnage des dalles coulées en place a été fait sur un segment sur deux. La pose des glissières, l'asphaltage et le marquage n'ont pas été complétés.

La déconstruction du pont actuel doit s’achever en 2029, et les travaux de finalisation, en 2030.