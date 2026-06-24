Durant les nuits des 25 et 26 juin
Fermetures à prévoir sur l’autoroute 40 à Senneville
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a indiqué la fermeture de l’autoroute Félix-Leclerc en direction ouest, à Senneville, durant les nuits du 25 et du 26 juin. Le pont de l’Île-aux-Tourtes demeure néanmoins ouvert.
Les entraves à la circulation sont nécessaires pour que les équipes du MTMD inspectent adéquatement les puisards. Veuillez noter qu’une fermeture de la voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest est également planifiée durant la nuit du 24 au 25 juin pour le retrait de glissières de béton.
À noter que les interventions pourraient être reportées à une date ultérieure advenant des conditions météorologiques défavorables ou des contraintes opérationnelles.
Gestion de la circulation durant les nuits du 24 au 26 juin
La voie de desserte de l’autoroute 40 en direction ouest sera complètement inaccessible de l’entrée en provenance du boulevard des Anciens-Combattants et le chemin de Senneville, de mercredi, 22 h, à jeudi, 5 h.
Les usagers seront invités à prendre la sortie nᵒ 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, Île-Perrot) en amont de la fermeture.
Il y aura également fermeture complète de l’autoroute 40 en direction ouest, entre la sortie nᵒ 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue, boulevard des Anciens-Combattants, Île Perrot) et l’entrée suivante, de jeudi, 22 h 30, à vendredi, 5 h 30, et de vendredi 23 h à samedi, 8 h. La circulation sera déviée sur la voie de desserte.
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