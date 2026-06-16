Le pont de l’Île-aux-Tourtes reste ouvert et accessible
Fermeture complète de l'A-40 à Senneville
Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) a annoncé le lundi 15 juin que l'autoroute 40 serait complètement fermée à Senneville dans la nuit du 16 au 17 juin. L'entrave est requise pour une inspection de la chaussée.
Ces travaux étaient prévus la semaine dernière, mais, en raison de conditions météorologiques défavorables, ils ont dû être reportés à ce mardi. L'entrave débutera à compter de 22 h et se conclura vers 5 h 30 le lendemain matin.
En direction Ouest, le MTMD indique que la fermeture se situera entre la sortie nᵒ 41 (Sainte-Anne-de-Bellevue / Boulevard des Anciens-Combattants) et l'entrée suivante. Idem en direction Est. Malgré tout, le pont de l’Île-aux-Tourtes reste ouvert et accessible.
Notez que la circulation sera déviée sur la voie de desserte pendant la durée des travaux. Il n'y a donc aucun chemin de détour balisé.
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