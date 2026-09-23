Entreprise d'économie sociale
Claude DeBellefeuille rend hommage aux 20 ans de la Coop CSUR
La députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Claude DeBellefeuille, a rendu hommage à la Coop CSUR à l’occasion de leur vingtième anniversaire.
« Depuis deux décennies, la Coop CSUR est une entreprise d’économie sociale qui incarne le meilleur de l’entrepreneuriat collectif et de l’innovation régionale dans Vaudreuil–Soulanges. La coopérative a contribué à améliorer l’accès à Internet haute vitesse dans plusieurs secteurs ruraux de notre région délaissés par les grands joueurs, » a déclaré la députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.
La députée bloquiste a également eu le plaisir de se joindre aux célébrations de la Coop le 11 septembre dernier.
« CSUR, c’est aussi le Marché Écolocal, une initiative qui soutient nos producteurs locaux tout en renforçant notre économie régionale. Ne cherchez plus, vous savez maintenant où j’aime faire mon épicerie! » s’est exclamée Claude DeBellefeuille.
« Je salue les fondateurs, les employés, les bénévoles, les administrateurs et tous les partenaires qui ont contribué à cette remarquable réussite. Au nom de la population de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, je félicite la Coop-CSUR pour ses 20 ans de succès et merci de contribuer si fièrement au développement de notre région » a conclu la députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Claude DeBellefeuille.
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