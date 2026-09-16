Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon devient officiellement la Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
La circonscription de Claude DeBellefeuille change de nom
La députée du Bloc Québécois, Claude DeBellefeuille, annonce qu'à compter d'aujourd'hui, la circonscription fédérale de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon porte officiellement le nom de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, conformément aux dispositions du projet de loi C-25, ayant reçu la sanction royale le 18 juin 2026.
Déposé le 26 mars 2026, le projet de loi C-25 visait notamment à modifier le nom de certaines circonscriptions électorales fédérales afin qu'elles reflètent davantage l'identité et la réalité des territoires qu'elles représentent. La circonscription de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon figurait parmi celles visées par l'initiative.
« Je me réjouis de voir entrer officiellement en vigueur ce nouveau nom, qui représente mieux notre région et les communautés qui la composent. Vallée-du-Haut-Saint-Laurent est une appellation rassembleuse qui reflète notre identité collective et notre appartenance à ce même territoire », a déclaré Claude DeBellefeuille.
La députée invite les organismes, municipalités, entreprises et partenaires du milieu à utiliser le nom Vallée-du-Haut-Saint-Laurent dans leurs communications, publications et documents officiels lorsqu'ils font référence à la circonscription fédérale.
« Au fil des ans, notre circonscription a porté différentes appellations, notamment Beauharnois-Salaberry, Salaberry-Suroît et, plus récemment, Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon. J’ai eu le privilège de représenter les citoyennes et les citoyens de notre région sous chacune de ces appellations, et je suis profondément honorée de poursuivre cet engagement aujourd’hui sous le nom de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent. Elle marque également une nouvelle étape dans l’histoire de notre territoire et de sa représentation à la Chambre des communes », a conclu Claude DeBellefeuille députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent
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