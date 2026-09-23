Faire la différence pour le Québec, le mot d'ordre du Bloc Québécois

La députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent, Claude DeBellefeuille, s’est réunie au caucus pré-sessionnel avec ses collègues bloquistes en vue de la rentrée parlementaire. Le Bloc Québécois a, alors, réaffirmé ses priorités : soutenir les entreprises touchées par les tarifs américains, défendre le pouvoir d’achat des Québécois et des ainés, protéger la culture québécoise, la langue française, ainsi que les efforts de lutte contre les changements climatiques.

Le 19 août, de nouveaux tarifs américains ont touché plusieurs entreprises et travailleurs québécois. Dès lors, le Bloc a formulé une série de propositions afin de soutenir les entreprises et les travailleurs du Québec touchés par ces tarifs illégaux. Plusieurs de ces idées, notamment l’élargissement du programme de liquidités et la bonification du programme de travail partagé, ont d’ailleurs été reprises par le gouvernement. Les députés bloquistes veilleront à ce que les mesures d’aide répondent aux besoins des entreprises québécoises tout en réclamant la reprise des négociations avec les États-Unis pour mettre fin aux tarifs.

Rapprochement avec l’Europe

« Dans le contexte du rapprochement entre le Canada et l’Europe, le Bloc Québécois entend faire valoir les intérêts du Québec. Grâce à sa langue, sa culture, son expertise environnementale et son énergie propre, le Québec dispose d’atouts importants pour renforcer ses liens avec ses partenaires européens », a indiqué la députée DeBellefeuille.

Culture

« Alors que le français recule et que le milieu culturel fait face à de grands défis, nous continuerons de défendre la langue française et la culture québécoise. J’estime qu’Ottawa doit en faire davantage pour soutenir notre identité et assurer une contribution équitable des géants du numérique au financement de la culture », a affirmé la députée de Vallée-du-Haut-Saint-Laurent.

Environnement

« Les enjeux environnementaux ne doivent pas être relégués au second plan malgré les tensions commerciales avec les États-Unis. Alors que le gouvernement Carney favorise les pétrolières, le Bloc Québécois est au service des Québécois et veille à ce que les décisions d’Ottawa respectent les priorités environnementales des Québécois » a souligné Claude DeBellefeuille.

Le Bloc Québécois a sonné l’alarme au moment où le Québec allait servir de monnaie d’échange dans une négociation avortée cet été, et a aussi joué un rôle significatif dans les programmes mis en place pour soutenir les entreprises affectées par les tarifs. C’est cette attitude à la fois vigilante et constructive que la députée entend adopter tout au long de la session.