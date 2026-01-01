Chantal Darcy et Maryline Picard condamne des actes de vandalisme

Plusieurs pancartes électorales ont été couvertes de graffitis, d’insultes ou de messages à caractère haineux dans plusieurs secteurs de la circonscription de Vaudreuil et de Soulanges depuis le commencement de la campagne. Chantal Darcy et Maryline Picard, toutes deux candidates de la CAQ, ont dénoncées la situation.

Rappelons qu’une campagne électorale doit demeurer un débat d’idées. Si les désaccords politiques sont légitimes, le vandalisme et la dégradation de matériel électoral n'ont pas leur place.

« Le vandalisme d'une pancarte électorale, c'est une atteinte directe à notre démocratie. Peu importe les allégeances, chaque candidat a le droit de faire campagne dans le respect et la sécurité. [...] J'invite tous les citoyens à faire preuve de civisme et de respect envers le processus électoral », témoigne Chantal Darcy, candidate pour l'équipe Christine Fréchette dans la circonscription de Vaudreuil.

Si Chantal Darcy a vue son image être saccager particulièrement à Pincourt, les pancartes de Maryline Picard, candidate sortante dans la circonscription de Soulanges, ont elles aussi subient un sort similaire, notamment dans la municipalité des Cèdres.

« C'est décevant de voir ce genre de geste dans notre communauté. Une campagne électorale doit être un moment d'échange et de débat, pas une occasion de faire du vandalisme. Je condamne fermement ces actes commis sur mes pancartes et je rappelle que ça peut aller jusqu'à constituer une infraction criminelle. Je tiens à remercier les citoyens qui nous ont signalé la situation et j'invite tout le monde à privilégier le respect, peu importe nos allégeances politiques », explique pour sa part Maryline Picard.

Rappelons que détériorer ou détruire du matériel électoral peut constituer une infraction criminelle au sens de la loi. Les installations touchées seront nettoyées ou remplacées dans les meilleurs délais. Les faits ont été signalés aux autorités compétentes et les équipes de campagnes sont actuellement à documenter l’ensemble des dégâts.

Le vice-premier ministre Ian Lafrenière, a lui aussi condamner ce qu'il qualifie d'incivisme estimant que « le vandalisme et la haine n’ont pas leur place dans notre démocratie [...] On peut ne pas être d’accord avec des idées politiques, c’est sain, c’est même souhaitable en démocratie, mais il y a des façons respectueuses de s’exprimer. Le vandalisme et la haine n’en font pas partie. »