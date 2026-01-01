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Tarifs douaniers

Le Bloc Québécois demande et propose des gestes concrets et sans délai

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25 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La députée de Beauharnois-Salaberry-Soulanges-Huntingdon, Claude DeBellefeuille, demande au gouvernement de Mark Carney de passer sans délai de la parole aux gestes en matière d’adaptation à la nouvelle série de tarifs illégaux imposés par Donald Trump, et de consulter rapidement les chefs des partis reconnus à la Chambre des communes.

« Le gouvernement de Mark Carney a le devoir de consulter les chefs des partis reconnus à la Chambre des communes. C’est essentiel pour construire un rapport de force en vue d’éventuelles négociations commerciales saines. Les Québécois s’attendent à ce que leurs élus collaborent dans un tel moment et c’est exactement ce que le Bloc Québécois propose », souligne l'élue.  

Ainsi, le Bloc Québécois propose que le gouvernement libéral de Mark Carney annonce sans autre délai des mesures concrètes pour soutenir l’économie québécoise et canadienne :

- Déployer des contre-tarifs à la hauteur du total des nouveaux et des précédents tarifs et droits illégaux imposés par l’administration Trump, et en ciblant les produits pour lesquels il existe des alternatives domestiques afin d’éviter l’effet inflationniste;

- Réserver l’entièreté des sommes ainsi recueillies aux entreprises et aux secteurs touchés par les tarifs;

- Mettre en place des programmes tels la subvention salariale, l’accès à des liquidités non remboursables, l’aide à l’innovation vers l’exportation, la productivité et la transformation de nos propres ressources;

- Soutenir le pouvoir d’achat des plus vulnérables, au premier chef les retraités et les travailleurs saisonniers, afin de dynamiser le marché domestique;

- Restaurer la taxe sur les services numériques de 3 % et la contribution de 15 % aux diffuseurs en ligne pour la production de contenus québécois et canadiens, tel que décidé par le CRTC;

- Rétablir les règles de contrôle des émissions de GES du secteur automobile et pétrolier et les quotas d’offre de véhicules électriques imposés aux fabricants, règles et quotas abandonnés pour plaire à la Maison-Blanche;

- Suspension, pour la durée du conflit, des contrats d’achat aux États-Unis, incluant les achats militaires et les F-35, tout en augmentant les investissements à Bagotville au Québec, et au Canada;

- Suspension des aides aux pétrolières de l’Ouest canadien dont la majorité des actionnaires et des acheteurs sont aux États-Unis, et qui ne sont sous le coup d’aucun tarif.

« Les mesures que le Bloc Québécois propose peuvent être annoncées rapidement, et bien sûr déployées au fil des prochaines semaines. Elles enverront un message clair de prévisibilité et de soutien aux secteurs économiques touchés et aux consommateurs, et elles éviteront que la réponse des libéraux de Mark Carney ne soit que des paroles, ou détournent de nouveau l’argent vers le pétrole qui est déjà contrôlé par les États-Unis », avise Claude DeBellefeuille.

 

 

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