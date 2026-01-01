L'allègement règlementaire, une priorité électorale selon la CCIVS

La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et la Chambre de commerce et d’industrie de Vaudreuil-Soulanges (CCIVS) estiment qu'il est important de faire de la réduction du fardeau réglementaire des entreprises une priorité de tous les partis politiques en 2026.

La nouvelle politique nationale sur l'allègement réglementaire et administratif envers les entreprises, annoncée aujourd'hui par le ministre Bernard Drainville, succède à d'autres politiques et plans d'action dont les résultats concrets se font toujours attendre, selon la FCCQ et la CCIVS.

« Nos entreprises sont écrasées par des années d'accumulation de tarifs, de taxes, d'impôts, de règlements et de délais bureaucratiques qui freinent notre productivité et notre capacité d’investir et d’innover. Pour que la nouvelle politique annoncée aujourd'hui donne de véritables résultats, elle devra déboucher sur des actions rapides et plus ambitieuses de la part du gouvernement qui sera en place après les élections du 5 octobre », a affirmé Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la FCCQ.

« Le réseau des chambres de commerce a fait de la réduction du fardeau réglementaire l'une de ses sept priorités électorales et demande donc à tous les partis politiques de s'engager en ce sens », ajoute Mme Proulx.

Pour changer la donne en matière d'allègement réglementaire, la FCCQ et la CCIVS recommandent d'autres mesures-phares, telles que l'intégration de l’exigence du « deux pour un » à la mission officielle de tous les ministères et organismes. Elles désirent aussi mettre sur pied un guichet unique permanent et interministériel sur le modèle de France Expérimentation. Ces demandes font partie des priorités électorales 2026 de la FCCQ et de la CCIVS, rendues publiques le 9 juin dernier.

« Pour les entreprises de Vaudreuil-Soulanges, l’enjeu est très concret : chaque règlement, chaque délai et chaque démarche administrative supplémentaire peut ralentir un projet d’investissement, compliquer l’embauche ou retarder la croissance. « Les partis politiques doivent entendre le message du terrain et s’engager à réduire le fardeau règlementaire qui pèse sur nos entreprises », a indiqué Frédérick Perrier, directeur général de la CCIVS.

La FCCQ et la CCIVS accueillent positivement la volonté de centraliser en un seul endroit, dans la zone entreprise, l'ensemble des démarches administratives des entreprises, comme la FCCQ en avait déjà fait la demande.