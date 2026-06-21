Une session marquée par l’abordabilité pour Peter Schiefke

Les derniers mois du député de Vaudreuil Peter Schiefke ont été intenses. Il se dit fier, au bout de cette dernière session parlementaire, du travail accompli par son gouvernement en matière d’abordabilité. Cette priorité ne l’a toutefois pas déconcentré de son objectif d’aller chercher le plus pour les résidents de sa circonscription.

« Notre objectif était de prendre des mesures élargies pour soutenir l’abordabilité de tous les groupes. Nous avons pris des mesures pour les aînés, d’autres qui visaient plus les familles », explique le député en mentionnant l’Allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, le remboursement de la taxe fédérale pour l’achat d’une maison ou encore la suspension de la taxe d’accise sur les carburants.

Il rappelle, au passage, que le contexte économique actuel tendu est le résultat immédiat des politiques issues de Donald Trump. Le gouvernement canadien doit composer avec une réalité changeante, avec ses propres moyens.

Insécurité et souveraineté

Ce contexte explique d’ailleurs une autre des grandes priorités du gouvernement Carney: la protection de la souveraineté canadienne dans plusieurs domaines comme les technologies, l’agriculture, la défense et le domaine spatial.

Peter Schiefke prend en exemple le contrat intervenu entre Ottawa et l’entreprise MDA qui a notamment des installations à Sainte-Anne-de-Bellevue. Il s’agit d’une entreprise canadienne spécialisée en développement et en fabrication de satellites. MDA a été choisie pour développer environ 400 satellites dans une optique de garantir l’espace canadien. « Ce contrat a des retombées assez claires pour Vaudreuil, poursuit le député. Il y a notamment la création de beaucoup d’emplois, qui sont comblés par des résidents d’ici. Ensuite, MDA s’entend avec des fournisseurs locaux pour plein de matériaux. C’est un gros élan. »

Cette volonté de protéger les Canadiens des aléas actuels est aussi un peu derrière la récente Loi sur les médias sociaux sécuritaires qui prévoit une interdiction de connexion pour les jeunes de moins de 16 ans.

« C’est probablement la politique dont je me fais le plus parler. Les parents se sentent impuissants face aux grosses entreprises derrière les réseaux sociaux. La seule instance qui peut intervenir c’est le gouvernement fédéral. C’était nécessaire », soutient le père de deux enfants.

Intervention locale

Selon Peter Schiefke, il est avant tout député de Vaudreuil. Dans cet esprit, il s’efforce de toujours en faire plus pour s’assurer que les résidents de la région tirent le maximum de sa présence à Ottawa.

« L’entreprise Apex Précision de Saint-Lazare a reçu une aide financière de 1 M$ récemment. Plusieurs entreprises ont aussi été soutenues récemment pour les aider à faire face à la politique tarifaire américaine mais c’est demeuré confidentiel. C’est important pour moi de représenter les intérêts des gens d’ici à Ottawa. C’est mon premier rôle », conclut le député libéral.