Monsef Derraji en lice pour un troisième mandat

Sans trop s'en rendre compte, les centaines d'étudiants du Cégep Gérald-Godin originaires de Vaudreuil-Soulanges se rendent presque quotidiennement de Nelligan. Cette circonscription provinciale est représentée depuis maintenant huit ans par Monsef Derraji du Parti libéral du Québec (PLQ). Ce dernier sur la ligne de départ en vue d'obtenir un troisième mandat.

Néomédia a rencontré le député et le futur candidat aux élections générales de l'automne. Ce dernier est bien au fait du lien entre sa circonscription et la région de Vaudreuil-Soulanges, nommément le Cégep Gérald-Godin. C'est d'ailleurs dans cette esprit que l'idée lui est venue de mettre sur pied la toute première Dictée P-G-L au collégial. En effet, il souligne que l'ouest de l'île et Vaudreuil-Soulanges partagent une attractivité pour les résidents issus de l'immigration. La dictée, comme d'autres initiatives qu'il soutien plus localement, se veut une façon positive de transmettre la passion du français aux jeunes de G-G, de créer un pont entre les communautés par la francophilie.

Sur la scène québécoise, Monsef Derraji a occupé plusieurs fonctions à l'Assemblée nationale. Soulignons son rôle de porte-parole de l'Opposition officielle en matière de santé, de transports et de mobilité durable, leader parlementaire de l’Opposition officielle, ainsi que président de la Commission de l’administration publique.

Titulaire d’un doctorat en santé publique de l’Université de Montréal, d’un MBA de l’Université Laval et de plusieurs certifications professionnelles, Monsef Derraji a œuvré pendant plus de quinze ans dans l’industrie pharmaceutique avant de diriger le Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec de 2015 à 2018.