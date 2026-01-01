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Retour sur le sondage Néomédia de la semaine

Nos lecteurs attendent avant d'acheter les fournitures scolaires

durée 12h00
15 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le mois de septembre approche rapidement et qui dit mois de septembre dit aussi rentrée et avec celle-ci s'accompagne l'achat des fournitures scolaires ! La liste d'effets à se procurer représente souvent des dépenses considérables pour les familles québécoises : uniformes, sac à dos, étuis à crayons et tout le reste du matériel devront être achetés d'ici le début des cours. 

Cette frénésie qui s'ajoute à celle de la rentrée scolaire a motivé la question hebdomadaire de notre équipe: avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants ? Maintenant que les résultats ont été compilés, on se rend compte que la majorité de nos lecteurs repoussent le moment.

Peut-être s'agit-il d'une façon de prolonger l'été pour certains Vaudreuil-Soulangeois. Peu importe la raison, force est d'admettre que les répondants, 66,7 % d'entre eux pour être exact, attendent à la dernière minute.

Voici les choix de réponses qui s'offraient à vous cette semaine avec la proportion de votes obtenus :

– Oui, depuis plusieurs semaines déjà – 0 % des votes.

— Oui, mais il manque quelques items. – 0 % des votes

– Non, j’irai la semaine avant la rentrée – 33,3 % des votes.

— Non, je suis toujours à la dernière minute pour cette tâche – 66,7 % des votes.

Il n'est pas trop tard pour donner votre opinion. Si vous vous êtes pris d'avance pour faire ce genre d'emplettes, n'hésitez pas à l'indiquer en cliquant ici.

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