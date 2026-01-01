Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Sondage maison

Avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants?

durée 12h00
9 août 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

La rentrée scolaire approche à grands pas… et la liste des achats aussi! Uniformes, sac à dos, chaussures, vêtements, fournitures : les dépenses s’accumulent pour les familles du Québec.

D’ici quelques semaines, des milliers d’écoliers retrouveront les bancs d’école. Cette semaine, Néomédia Vaudreuil-Soulanges veut savoir : Avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants? 

Êtes-vous du type à tout régler dès la fin des classes en juin? Du genre à courir les magasins à la dernière minute? Ou préférez-vous étaler vos emplettes sur plusieurs sorties?

Voici les choix de réponses :

- Oui, depuis plusieurs semaines déjà;

- Oui, mais il manque quelques items;

- Non, j’irai la semaine avant la rentrée;

- Non, je suis toujours à la dernière minute pour cette tâche.

Et vous, dans quel clan vous situez-vous? Répondez à notre sondage en cliquant ici.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Considérez-vous voter aux élections provinciales du 5 octobre ?

Publié hier à 12h00

Considérez-vous voter aux élections provinciales du 5 octobre ?

La nouvelle campagne électorale provinciale débutera sous peu. Déjà, certains partis politiques ont procédé à l'investiture de leurs candidats dans les différentes circonscriptions de la région, mais à compter du 29 août, ceux qui aspirent à représenter la population iront davantage à la rencontre des citoyens, les pancartes électorales feront leur ...

LIRE LA SUITE
Nos lecteurs attendent avant d'acheter les fournitures scolaires

Publié le 15 août 2026

Nos lecteurs attendent avant d'acheter les fournitures scolaires

Le mois de septembre approche rapidement et qui dit mois de septembre dit aussi rentrée et avec celle-ci s'accompagne l'achat des fournitures scolaires ! La liste d'effets à se procurer représente souvent des dépenses considérables pour les familles québécoises : uniformes, sac à dos, étuis à crayons et tout le reste du matériel devront être achetés ...

LIRE LA SUITE
Les achats d'effets scolaires de votre marmaille sont-ils complétés?

Publié le 14 août 2026

Les achats d'effets scolaires de votre marmaille sont-ils complétés?

La rentrée scolaire approche à grands pas… et la liste des achats aussi! Uniformes, sac à dos, chaussures, vêtements, fournitures : les dépenses s’accumulent pour les familles du Québec. D’ici quelques semaines, des milliers d’écoliers retrouveront les bancs d’école. Cette semaine, Néomédia Vaudreuil-Soulanges veut savoir : Avez-vous complété les ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge