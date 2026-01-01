Les achats d'effets scolaires de votre marmaille sont-ils complétés?

La rentrée scolaire approche à grands pas… et la liste des achats aussi! Uniformes, sac à dos, chaussures, vêtements, fournitures : les dépenses s’accumulent pour les familles du Québec.

D’ici quelques semaines, des milliers d’écoliers retrouveront les bancs d’école. Cette semaine, Néomédia Vaudreuil-Soulanges veut savoir : Avez-vous complété les achats d'effets scolaires de vos enfants?

Êtes-vous du type à tout régler dès la fin des classes en juin? Du genre à courir les magasins à la dernière minute? Ou préférez-vous étaler vos emplettes sur plusieurs sorties?

Voici les choix de réponses :

- Oui, depuis plusieurs semaines déjà;

- Oui, mais il manque quelques items;

- Non, j’irai la semaine avant la rentrée;

- Non, je suis toujours à la dernière minute pour cette tâche.

Et vous, dans quel clan vous situez-vous? Répondez à notre sondage en cliquant ici.