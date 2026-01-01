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Sondage hebdomadaire Néomédia

L'été rime avec passer du temps avec ses proches

durée 12h00
8 août 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Les vacances de la construction tirent déjà à leur fin, mais l'été n'est pas terminé pour autant puisque les fins de semaine et les soirs de beau temps s'annoncent encore nombreux. Située au confluent de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent, du lac des Deux-Montagnes et du lac Saint-Louis, la région n'est pas à court d'endroits où pratiquer des activités nautiques, mais aussi en tout genre.

Randonnée à vélo le long du canal de Soulanges, balade en kayak, camping au Village des écluses, baignade à la plage et même une panoplie de festivals aussi uniques les uns que les autres. Il n'y a pas à dire, les options sont nombreuses et ce, de Pointe-Fortune à Pointe-des-Cascades.

Comme l'a si bien dit Pruneau dans un épisode de Passe-Partout: « L'été, l’été, l’été c’est fait pour jouer », mais qu'est-ce qui anime vraiment nos lecteurs ainsi que les gens de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry quand le temps est beau et chaud ?

Que vous en profitiez pour nager comme des poissons, pour courir comme des gazelles ou simplement pour vous prélasser sur une terrasse avec un verre et un livre en main, l'équipe rédactionnelle de Néomédia voulait connaitre votre opinion plus tôt cette semaine à l'occasion de son sondage maison. 

La question de la semaine était la suivante: Quelle est votre activité estivale favorite ?Voici les résultats:

- Faire de la randonnée: 5,9 %; 

- Me promener en vélo: 0 %; 

- Faire du canot, du kayak et du paddle board: 0 %; 

- Se relaxer sur une terrasse: 17,6 %; 

- Me baigner: 17,6%; 

- Pêcher: 11,8%; 

- Aller au camping: 11,8 %; 

- Profiter des festivals: 11,8 %; 

- Passer du bon temps avec mes proches: 23,8%; 

Il est possible de donner son opinion en appuyant juste ici.  Néomédia vous invite également à partager en commentaires les meilleurs endroits de la région pour pratiquer votre passe-temps en plein air préféré ?

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