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Quelle est votre activité estivale favorite ?

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2 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Les vacances de la construction tirent déjà à leur fin, mais l'été n'est pas terminé pour autant puisque les fins de semaine et les soirs de beau temps s'annoncent encore nombreux. Située au confluent de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent, du lac des Deux-Montagnes et du lac Saint-Louis, la région n'est pas à court d'endroits où pratiquer des activités nautiques, mais aussi en tout genre.

Randonnée à vélo le long du canal de Soulanges, balade en kayak, camping au Village des écluses, baignade à la plage et même une panoplie de festivals aussi uniques les uns que les autres. Il n'y a pas à dire, les options sont nombreuses et ce, de Pointe-Fortune à Pointe-des-Cascades.

Comme l'a si bien dit Pruneau dans un épisode de Passe-Partout: « L'été, l’été, l’été c’est fait pour jouer », mais qu'est-ce qui anime vraiment nos lecteurs ainsi que les gens de Vaudreuil-Soulanges et de Beauharnois-Salaberry quand le temps est beau et chaud ?

Que vous en profitiez pour nager comme des poissons, pour courir comme des gazelles ou simplement pour vous prélasser sur une terrasse avec un verre et un livre en main, l'équipe rédactionnelle de Néomédia veut connaitre votre opinion.

Avant de vous présenter les choix de réponses, rappelons la question de la semaine: Quelle est votre activité estivale favorite ?

- Faire de la randonnée ;

- Me promener en vélo ;

- Faire du canot, du kayak et du paddle board ;

- Se relaxer sur une terrasse ;

- Me baigner ;

- Aller au camping ;

- Profiter des festivals ;

- Passer du bon temps avec mes proches.

Il est possible de donner son opinion en appuyant juste ici.  Néomédia vous invite également à partager en commentaires les meilleurs endroits de la région pour pratiquer votre passe-temps en plein air préféré ?

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