Les décorations de Noël en juillet sont de trop selon nos lecteurs

Véritable coutume québécoise, des centaines, voire des milliers de Québécois se réunissent chaque été pour célébrer le Noël des campeurs au soleil ou autour d'un feu de camp. Généralement, les festivités ont lieu le 25 juillet et si de nombreuses personnes sont déjà ferventes de cette tradition, d'autres ont l'intention d'emboîter le pas.

La question Néomédia de la semaine tenait justement à confirmer l'engouement des gens de la région par rapport à cette fête qui n'a rien de banal. En analysant les résultats de notre sondage hebdomadaire, on se rend compte que le Noël des campeurs n'est pas si populaire que ça à Vaudreuil-Soulanges.

La majorité des répondants ne voient pas l'intérêt de mettre des décorations de Noël en plein mois de juillet. Certains d'entre eux estiment que ça enlève justement à la magie de l'été en leur rappelant les mois frisquets de l'hiver.

Penchons-nous concrètement sur les réponses obtenues:

76,9 % des personnes indiquent, comme mentionné plus tôt, ne pas comprendre la pertinence des bonhommes de neige gonflables en été et d'un Père Noël en bermudas.

Les 23,1 % restants sont partagés à part égale en trois options: 7,7 % célèbrent toutes les années, mais en dehors de la région, 7,7 % des répondants soulignent le moment mais pas à chaque été et 7,7 % des gens ne fêtent pas le Noël des campeurs pour l'instant, mais ont l'intention de commencer prochainement.

L'option « Oui, nous fêtons chaque année le Noël des campeurs dans la région », n'a reçu aucun vote, mais notons que plusieurs campeurs doivent venir de l'extérieur pour célébrer Noël ici au mois de juillet.

Le prochain sondage maison sera publié sur la plateforme dès le dimanche 1ᵉʳ août. Il sera possible d'y répondre en visitant cette page.