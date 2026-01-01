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Sondage maison Néomédia

Célébrez-vous le Noël des campeurs ?

durée 12h00
26 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Le Noël des campeurs fait partie des traditions propres au Québec, au même titre que les festivités de la Saint-Jean, la cabane à sucre ou encore les épluchettes de blé d’Inde. Depuis les années 1960, le Noël des campeurs est ancré dans notre culture.

Ainsi, des centaines de milliers de Québécois se réunissent chaque été dans les campings de la province pour célébrer Noël en camisole et en maillot de bain. Généralement, les festivités ont lieu le 25 juillet, la fin de semaine précédant ou suivant la fameuse date qui rappelle bien sûr le Noël de décembre.

Comme pour la poutine dont l'origine est contestée par Drummondville et Warwick, plusieurs campings revendiquent la création de la célébration estivale. Toutefois, de nombreuses sources s’entendent pour dire que c’est au domaine Rouville, en Montérégie, que serait née cette idée de recréer Noël sans la neige et le froid.

Dans Vaudreuil-Soulanges, plusieurs campings perpétuent fièrement la tradition.

Dans ce contexte, Néomédia vous demande: célébrez-vous le Noël des campeurs ?

Que ce soit ici ou dans une région voisine, notre équipe veut savoir. Les choix de réponses qui s'offrent à nos lecteurs sont les suivants:

- Oui, nous fêtons chaque année le Noël des campeurs dans la région ;

- C'est une tradition pour nous, mais nous allons à l'extérieur de la région ;

- Nous fêtons le Noël des campeurs, mais pas à chaque année ;

- Non, je ne vois pas l'intérêt des décorations de Noël en plein mois de juillet ;

- Non, mais j'ai l'intention de commencer cet été ou dans les prochaines années.

Il est désormais possible de répondre au sondage de cette semaine en cliquant sur ce lien. Les résultats compilés seront dévoilés le samedi 18 juillet à midi !

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