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Rappel du sondage Néomédia de la semaine

Le Noël des campeurs: pour ou contre les bonhommes de neige en juillet ?

durée 10h00
30 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Si plusieurs personnes prennent le temps de se rassembler en plein milieu de la saison estivale pour fêter un Noël d'été entourées d'autres campeurs, d'autres ne sont pas friandes des décorations hivernales au mois de juillet.  Depuis les années 1960, le Noël des campeurs est ancré dans notre culture et fait partie des traditions québécoises.

Dans Vaudreuil-Soulanges, plusieurs campings perpétuent d'ailleurs cette tradition. Cette semaine nous tentons de savoir si nos lecteurs célèbrent ou non cette fête pour le moins particulière qui a généralement lieu le 25 juillet et les jours subséquents.

Notre équipe veut connaitre votre opinion: quel est votre point de vue sur le Noël des campeurs ? Le célébrez-vous ? Êtes-vous plutôt du genre à profiter de l'été sans qu'on vous rappelle que l'hiver sera tôt ou tard aux portes du Québec ?

Peu importe, sachez qu'il est possible de répondre à ce sondage et à tous ceux qui l'ont précédé en vous rendant dans la section appropriée du site web de Néomédia. Sans plus tarder, voici les options qui s'offrent à vous:

- Oui, nous fêtons chaque année le Noël des campeurs dans la région ;

- C'est une tradition pour nous, mais nous allons à l'extérieur de la région ;

- Nous fêtons le Noël des campeurs, mais pas à chaque année ;

- Non, je ne vois pas l'intérêt des décorations de Noël en plein mois de juillet ;

- Non, mais j'ai l'intention de commencer cet été ou dans les prochaines années.

Les résultats seront dévoilés samedi dès 12 h.

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