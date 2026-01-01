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Retour sur le sondage maison Néomédia

Devrait-il y avoir plus d'épiceries à rabais ? La réponse des lecteurs: OUI

durée 12h00
25 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Alors que le panier d'épicerie moyen est de plus en plus dispendieux, le modèle d'épicerie à rabais à la manière de Liquidation Marie, propulsé par une entrepreneure d'ici, Marie-Ève Breton, devient plus populaire pour les familles et le consommateur moyen.

Cette semaine, l'équipe rédactionnelle de Néomédia demandait à ses lecteurs si ce genre de marché était destiné à se multiplier. Sans surprise, la réponse a été pratiquement unanime: que ce soit pour éviter le gaspillage alimentaire ou pour économiser, les gens de Vaudreuil-Soulanges sont au rendez-vous.

En prenant le temps d'analyser les résultats obtenus, on se rend compte qu'à peine 4 % des répondants estiment que l'offre d'épiceries à rabais est suffisante.

De l'autre côté, les gens en faveur de plus de points de vente sont divisés. Si la plupart (60,7 %) désirent surtout payer moins cher, plus du tiers (35,7 %) des votes expriment vouloir limiter les dégâts du gaspillage alimentaire.

Notons que de plus en plus d'épiceries à travers le Québec adoptent lentement des mesures pour éviter que de la nourriture encore bonne soit jetée. Il reste encore du travail à faire, mais il s'agit d'un pas dans la bonne direction.

Dans la région en soi, d'autres initiatives et entreprises d'économie sociale, visant à repenser la manière dont on s'alimente, voient le jour et invitent les gens à expérimenter de nouvelles façons de faire. Pensons notamment à l'Atelier Paysan.

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