Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Rappelle du sondage Néomédia de la semaine

Le modèle d'épicerie à rabais devrait-il être répliqué davantage?

durée 10h00
24 juillet 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Dès le 6 août, les gens de la région pourront profiter d'aubaines et de petits prix sur une foule d'articles en vente à la nouvelle succursale de Liquidation Marie située sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion.  Ce genre d'épiceries où les consommateurs peuvent se procurer des produits à petit prix est de plus en plus populaire à travers le Québec.

Avec le coût du panier d'épicerie moyen qui ne cesse d'augmenter et le gaspillage alimentaire qui continue à faire des ravages, les marchés à rabais comme Liquidation Marie sont peut-être appelés à se multiplier.

Est-ce qu'il est temps pour Vaudreuil-Soulanges et le Québec dans son ensemble de se doter davantage d'épiceries alternatives qui innovent en plus d'avoir une portée écologique ? Après tout, c'est une entrepreneure d'ici qui est à la tête de Liquidation Marie. Ce genre d'initiative semble fonctionner à merveille.

Le tout a inspiré la question du sondage de la semaine : Pensez-vous que les épiceries à rabais devraient être plus nombreuses ?

- Oui, je veux éviter le gaspillage alimentaire ;

- Oui, mais surtout pour payer moins cher ;

- Non, il y en a déjà suffisamment ;

- Non, je préfère acheter mes aliments dans les épiceries traditionnelles.

Il est possible de répondre à la question de la semaine en suivant ce lien. Les résultats du présent sondage seront divulgués ce samedi 25 juillet à midi.

 

À lire également:

Moins d'un mois avant l'ouverture de la liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Quelle est votre activité estivale favorite ?

Publié le 2 août 2026

Quelle est votre activité estivale favorite ?

Les vacances de la construction tirent déjà à leur fin, mais l'été n'est pas terminé pour autant puisque les fins de semaine et les soirs de beau temps s'annoncent encore nombreux. Située au confluent de la rivière des Outaouais, du fleuve Saint-Laurent, du lac des Deux-Montagnes et du lac Saint-Louis, la région n'est pas à court d'endroits où ...

LIRE LA SUITE
Les décorations de Noël en juillet sont de trop selon nos lecteurs

Publié le 1 août 2026

Les décorations de Noël en juillet sont de trop selon nos lecteurs

Véritable coutume québécoise, des centaines, voire des milliers de Québécois se réunissent chaque été pour célébrer le Noël des campeurs au soleil ou autour d'un feu de camp. Généralement, les festivités ont lieu le 25 juillet et si de nombreuses personnes sont déjà ferventes de cette tradition, d'autres ont l'intention d'emboîter le pas. La ...

LIRE LA SUITE
Le Noël des campeurs: pour ou contre les bonhommes de neige en juillet ?

Publié le 30 juillet 2026

Le Noël des campeurs: pour ou contre les bonhommes de neige en juillet ?

Si plusieurs personnes prennent le temps de se rassembler en plein milieu de la saison estivale pour fêter un Noël d'été entourées d'autres campeurs, d'autres ne sont pas friandes des décorations hivernales au mois de juillet.  Depuis les années 1960, le Noël des campeurs est ancré dans notre culture et fait partie des traditions ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge