Le modèle d'épicerie à rabais devrait-il être répliqué davantage?

Dès le 6 août, les gens de la région pourront profiter d'aubaines et de petits prix sur une foule d'articles en vente à la nouvelle succursale de Liquidation Marie située sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Ce genre d'épiceries où les consommateurs peuvent se procurer des produits à petit prix est de plus en plus populaire à travers le Québec.

Avec le coût du panier d'épicerie moyen qui ne cesse d'augmenter et le gaspillage alimentaire qui continue à faire des ravages, les marchés à rabais comme Liquidation Marie sont peut-être appelés à se multiplier.

Est-ce qu'il est temps pour Vaudreuil-Soulanges et le Québec dans son ensemble de se doter davantage d'épiceries alternatives qui innovent en plus d'avoir une portée écologique ? Après tout, c'est une entrepreneure d'ici qui est à la tête de Liquidation Marie. Ce genre d'initiative semble fonctionner à merveille.

Le tout a inspiré la question du sondage de la semaine : Pensez-vous que les épiceries à rabais devraient être plus nombreuses ?

- Oui, je veux éviter le gaspillage alimentaire ;

- Oui, mais surtout pour payer moins cher ;

- Non, il y en a déjà suffisamment ;

- Non, je préfère acheter mes aliments dans les épiceries traditionnelles.

Il est possible de répondre à la question de la semaine en suivant ce lien. Les résultats du présent sondage seront divulgués ce samedi 25 juillet à midi.