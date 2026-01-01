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Sondage Néomédia de la semaine

Pensez-vous que les épiceries à rabais devraient être plus nombreuses?

durée 12h00
19 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Cette semaine, Liquidation Marie confirmait l'ouverture de sa nouvelle succursale sur le boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion. Dès le 6 août, les citoyens du secteur pourront profiter d'aubaines et de petits prix sur une foule d'articles.

La vocation de l'entreprise lancée par Mariève Breton est claire: se procurer des aliments de qualité qui se rapprochent parfois de la date de péremption sans payer trop cher. On peut dire que son modèle d'affaires fonctionne bien, il y a maintenant plus d'une dizaine de points de vente à travers le Québec et déjà Mme Breton entend ajouter quatre nouvelles adresses à sa chaine d'ici l'automne.

Malgré ses nombreuses réussites, l'entreprise continue d'évoluer.

Avec le coût du panier d'épicerie moyen qui ne cesse d'augmenter et le gaspillage alimentaire qui continue à faire des ravages, les marchés à rabais comme Liquidation Marie sont peut-être appelés à se multiplier.

Est-ce qu'il est temps pour Vaudreuil-Soulanges et le Québec dans son ensemble de se doter davantage d'épiceries alternatives qui innovent en plus d'avoir une portée écologique ? Après tout, c'est une entrepreneure d'ici qui est à la tête de Liquidation Marie. Ce genre d'initiative semble fonctionner à merveille.

Néomédia vous demande donc, pensez-vous que les épiceries à rabais devraient être plus nombreuses ?

Les choix de réponses sont les suivants:

- Oui, je veux éviter le gaspillage alimentaire ;

- Oui, mais surtout pour payer moins cher ;

- Non, il y en a déjà suffisamment ;

- Non, je préfère acheter mes aliments dans les épiceries traditionnelles.

Il est possible de répondre au sondage maison de la semaine en cliquant ici.

 

À lire également:

Moins d'un mois avant l'ouverture du Liquidation Marie de Vaudreuil-Dorion
 

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