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Retour sur le sondage Néomédia

Les gens sont partagé, mais ne se laissent pas influencer par le prix du gaz

durée 12h00
18 juillet 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

Cette semaine, l'équipe de Néomédia demandait à ses lecteurs si le manque de prévisibilité pour le prix de l'essence avait une influence sur leurs plans pour les vacances. Si la majorité des répondants estime que la flambée des prix ne change absolument rien, plus de 44 % des gens considèrent que l'augmentation des prix à la pompe a un impact sur leur décision finale.

Notons que le conflit entre l'Iran et les États-Unis et, plus particulièrement le blocus du détroit d'Ormuz, contribue en partie aux variations du coût du gaz. Si l'inflation a augmenté à 3,2 % au mois de mai dernier, c'est en raison surtout de la hausse des prix du pétrole.

Évidemment, les incertitudes persistent en ce qui a trait à la guerre au Moyen-Orient et à la politique commerciale américaine, mais selon la Banque du Canada, l’inflation devrait graduellement revenir à la normale. 

Toujours d'après un rapport de la Banque du Canada: « Les prix du pétrole sont encore inférieurs au sommet atteint en avril, mais la situation au Moyen-Orient reste volatile. »

Revenons à notre question de la semaine. Les résultats peuvent sembler être à sens unique quand on regarde le graphique, mais, en s'y penchant davantage, on remarque que les données se rapprochent. Rappelons que la question était: le coût de l'essence influence-t-il vos plans pour les vacances ?

Voici donc les statistiques pour chaque choix de réponse:

- Non, pas du tout: 55,6 %

- Oui, mais nous irons quand même à l'extérieur de la région: 11,1 %

- Oui, mais notre séjour durera moins longtemps: 0 %

- Oui, nous resterons surtout à la maison, mais nous ferons quelques sorties: 22,2 %

- Absolument, nous avons dû changer nos plans: 11,1 %

Vous pouvez toujours donner votre opinion en suivant ce lien.

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