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Sondage maison Néomédia

Le coût de l'essence influence-t-il vos plans pour les vacances?

durée 12h00
12 juillet 2026
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Marie-Claude Pilon
Par Marie-Claude Pilon, Journaliste

Au cours des dernières années, le coût de la vie a augmenté de façon importante et se fait sentir dans plusieurs sphères de la société: à l'épicerie, au restaurant, à la pompe, sur le coût de l'hypothèque ou autres dépenses essentielles. À l'approche des vacances estivales, Néomédia vous demande en guise de question sondage de la semaine: la hausse du coût de la vie influence-t-elle vos plans pour les vacances? 

Dans les derniers mois, le coût du panier d'épicerie a bondi de façon importante, ce qui a obligé plusieurs personnes à recourir aux banques alimentaires pour boucler les fins de mois. 

D'autres ont dû se serrer la ceinture encore plus pour arriver à respecter leurs engagements financiers, ce qui a un impact sur leurs finances familiales. Certains ont sans doute dû revoir leurs plans de vacances cette année pour investir cet argent ailleurs: dans des travaux urgents, dans des dépenses essentielles, dans des dépenses imprévues ou autres. 

Pour sa question sondage de la semaine, Néomédia demande: Le coût de l'essence influence-t-il vos plans pour les vacances? 

Les choix de réponses proposés sont les suivants: 

Pour y répondre, on peut cliquer sur ce lien

 

 

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