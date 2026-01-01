Au cours des dernières années, le coût de la vie a augmenté de façon importante et se fait sentir dans plusieurs sphères de la société: à l'épicerie, au restaurant, à la pompe, sur le coût de l'hypothèque ou autres dépenses essentielles. À l'approche des vacances estivales, Néomédia vous demande en guise de question sondage de la semaine: la hausse du coût de la vie influence-t-elle vos plans pour les vacances?

Dans les derniers mois, le coût du panier d'épicerie a bondi de façon importante, ce qui a obligé plusieurs personnes à recourir aux banques alimentaires pour boucler les fins de mois.

D'autres ont dû se serrer la ceinture encore plus pour arriver à respecter leurs engagements financiers, ce qui a un impact sur leurs finances familiales. Certains ont sans doute dû revoir leurs plans de vacances cette année pour investir cet argent ailleurs: dans des travaux urgents, dans des dépenses essentielles, dans des dépenses imprévues ou autres.

Pour sa question sondage de la semaine, Néomédia demande: Le coût de l'essence influence-t-il vos plans pour les vacances?

Les choix de réponses proposés sont les suivants:

- Absolument, nous avons dû changer nos plans;

- Oui, mais nous irons quand même à l'extérieur de la région;

- Oui, mais nous partirons moins longtemps;

- Oui, nous resterons surtout à la maison, mais nous ferons quelques sorties;

- Non, pas du tout.

Pour y répondre, on peut cliquer sur ce lien.