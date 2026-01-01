Au cours des derniers jours, le mercure extérieur a dépassé la barre des 30 degrés Celsius, ce qui a poussé Environnement Canada, instance spécialisée en prévisions météorologiques, à émettre des avertisseurs de chaleur pour le secteur du Suroît. Le sujet a inspiré la question sondage de la semaine à l'équipe rédactionnelle de Néomédia.

Ces épisodes de chaleur intense où le mercure grimpe au-dessus de la barre des 40 degrés Celsius avec le facteur humidex se produisent à quelques reprises durant la saison estivale.

Lorsque cela se produit, voici quelques précautions à prendre pour se protéger des effets de la chaleur en période de canicule :

- Bien s’hydrater, sans attendre d’avoir soif. Boire un minimum de 1,5 litre de liquide par jour (eau, lait, jus, tisane, etc.) en plus de consommer des aliments riches en eau tels que des fruits et légumes. Les boissons contenant de la caféine comme le café, les boissons gazeuses et les boissons énergisantes devraient être consommées avec modération, car leur effet diurétique nuit à l’hydratation.

- S’installer dans un endroit frais ou passer quelques heures dans un endroit climatisé pour aider le corps à contrôler sa température.

- Réduire ses activités physiques intenses à l’extérieur surtout en milieu de journée.

- Fermer les stores ou les rideaux le jour. Ouvrir les fenêtres en soirée dès que le temps se rafraîchit;

- Prendre une douche ou un bain frais aussi souvent que nécessaire.

- Se protéger du soleil. Porter des vêtements adaptés à la chaleur, légers, amples et de couleur pâle;

- Si la température à l’intérieur atteint ou dépasse 32 °C, éviter le ventilateur, car il déshydrate le corps davantage;

- S’occuper des personnes âgées et des personnes vivant seules dans son entourage.

Cette semaine, on vous demande: Météo: comment composez-vous avec la chaleur?

Pour y répondre, on peut cliquer sur ce lien.