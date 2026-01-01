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Sondage Néomédia de la semaine

Considérez-vous voter aux élections provinciales du 5 octobre ?

durée 12h00
16 août 2026
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Maxim Ouellet
Par Maxim Ouellet, Journaliste, initiative de journalisme local

La nouvelle campagne électorale provinciale débutera sous peu. Déjà, certains partis politiques ont procédé à l'investiture de leurs candidats dans les différentes circonscriptions de la région, mais à compter du 29 août, ceux qui aspirent à représenter la population iront davantage à la rencontre des citoyens, les pancartes électorales feront leur apparition et des publicités ciblées seront partagées.

Les élections à proprement parler sont officiellement prévues pour le 5 octobre. Dans ce contexte, Néomédia désire sonder ses lecteurs quant à leur participation.

Dans la circonscription de Vaudreuil, en 2022, 65,19 % des électeurs ont exercé leur droit de vote pour élire Marie-Claude Nichols du parti libéral. Il y aura assurément un changement de garde cette fois-ci dans Vaudreuil puisque Mme Nichols a annoncé se retirer de la course plus tôt ce mois-ci.

Dans Soulanges, le taux de participation s'élevait à 67,37 %. 42,62 % des électeurs ont fait confiance à Maryline Picard de la Coalition Avenir Québec. Mme Picard se représente pour la CAQ cette année encore.

Au Québec, le taux de participation des jeunes aux élections générales provinciales est inférieur à celui des autres groupes d’âge. Ce taux augmente avec l’âge et redescend chez les personnes de 75 ans et plus.

Cette semaine, notre équipe vous demande donc: Irez-vous voter ?

Nous vous invitons à nous faire part de votre vision de la chose en suivant ce lien. Les choix de réponses qui s'offrent à nos lecteurs sont les suivants:

- Oui, le jour même du scrutin ;

- Oui mais par anticipation ;

- J'attends de voir comment la campagne se déroulera ;

- Non, car j'estime que mon vote ne changera rien aux résultats ;

- Non, je ne connais rien à la politique, ça ne m'intéresse pas ou je ne me sens pas concerné.

Les électrices et les électeurs sont d'ailleurs encouragés à effectuer certaines actions dès maintenant pour simplifier l’exercice de leur droit de vote le temps venu. Selon Élections Québec, plus de 400 000 personnes ne sont pas inscrites sur la liste électorale. Les Québécois gagnent ainsi à vérifier leur inscription dès maintenant.

Les gens voulant en savoir plus peuvent trouver plus de détails par rapport aux élections ici.

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