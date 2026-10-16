Embauche récente
Un nouvel officier municipal en bâtiment à Terrasse-Vaudreuil
La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil annonce l’entrée en fonction de monsieur Gabriel Beauchamp à titre d’officier municipal en bâtiment, en environnement et en urbanisme (OMBEU).
Titulaire d’un baccalauréat en urbanisme de la Faculté de l’aménagement ainsi que d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des infrastructures urbaines, monsieur Beauchamp possède une formation qui lui permettra de contribuer activement aux dossiers d’urbanisme, d’environnement et de réglementation municipale.
Reconnu pour son expérience pertinente, il se distingue également par son intérêt pour l’aménagement durable et le respect des normes en vigueur. Son expertise viendra enrichir les compétences de l’équipe en place et soutenir la Municipalité dans la réalisation de ses mandats.
« Nous sommes heureux d’accueillir Gabriel au sein de notre équipe. Sa formation et ses compétences représentent un apport précieux pour notre municipalité. Le conseil municipal et toute l’équipe lui souhaitent la bienvenue et beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions », souligne madame Isabelle Perron, directrice générale et greffièretrésorière de la Municipalité de Terrasse-Vaudreuil.
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