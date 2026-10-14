Finances municipales : un bilan positif pour la Ville de Pincourt en 2025

Selon le dernier rapport financier déposé conformément à la Loi sur les cités et les villes, au terme de l’exercice 2025, la Ville de Pincourt affiche une excellente santé financière et les fonds publics sont gérés de manière responsable.

En effet, un vérificateur externe, la firme BCGO, a examiné les chiffres et confirme que les états financiers représentent fidèlement la situation de la ville au 31 décembre 2025.

En résumé, voici les trois faits saillants à retenir de ce rapport :

- La Ville clôture l’année avec un surplus de fonctionnement, à des fins fiscales, de 3 075 028$. Ce montant s'explique par des revenus plus élevés que prévu (notamment grâce aux droits de mutation et aux subventions) ainsi que par des économies faites pendant l'année.

- Pincourt compte un surplus accumulé de 4 506 488 $. Cet argent sert de réserve en cas d'imprévus.

- La dette de la Ville s’élève à 40 813 400 $. Une partie de cette dette (12,7 millions $) est payée par des subventions et des taxes de secteurs, tandis que le reste (28,1 millions $) est couvert par la taxation générale.

« L’année 2025 confirme une fois de plus la solidité de la gestion municipale. Grâce à uneplanification rigoureuse, nous avons pu maintenir la qualité de nos services tout en assurantla pérennité de nos finances. Cette constance démontre que Pincourt est bien outillée pourrelever les défis actuels et à venir », souligne le maire, Claude Comeau.

Malgré les défis auxquels les municipalités sont confrontées, la Ville et le conseil municipal poursuivent leurs efforts pour améliorer concrètement la qualité de vie de la population dans l’ensemble des quartiers. Chaque année, des travaux sont réalisés afin de remettre en état certaines rues et de moderniser les réseaux d’aqueduc et d’égout.

« Nous poursuivons le travail amorcé au cours des dernières années en réalisant des projets concrets qui répondent aux besoins réels de la communauté. Des projets structurants demeureront au cœur de nos priorités au cours des prochaines années. Parallèlement, nous continuerons d’investir dans l’amélioration de nos infrastructures routières et souterraines », termine le maire Comeau.