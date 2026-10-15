Une reconnaissance décernée à un pompier de Terrasse-Vaudreuil

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil à souligné récemment les 20 années de service de William Petrosky au sein de son Service de sécurité incendie.

Juste avant l’assemblée du conseil municipal du 13 octobre dernier, l’ancien capitaine s’est vu décerner la Médaille des pompiers pour services distingués, une distinction remise au nom de la Gouverneure générale du Canada qui reconnaît son engagement soutenu envers la sécurité de la population.

Durant plus de deux décennies, William Petrosky a répondu présent lorsque survenait une urgence. Le métier de pompier exige du courage, de la disponibilité, du sang-froid et une grande capacité d’adaptation, souvent dans des circonstances difficiles et imprévisibles. Au-delà de la formation et des compétences nécessaires à chaque intervention, c’est avant tout une volonté profonde de venir en aide aux autres qui anime celles et ceux qui choisissent cette profession.

Par ses 20 années de service, William Petrosky a témoigné de cet engagement à protéger la communauté de Terrasse-Vaudreuil.

« Je souhaite également remercier tous les membres du Service incendie de notre municipalité parce que, derrière chaque intervention, se trouvent des humains dévoués qui se préparent, s’entraînent et comptent les uns sur les autres pour accomplir leur mission. Leur solidarité, leur professionnalisme et leur courage sont essentiels à la sécurité des citoyens et à leur tranquillité d’esprit », souligne le maire Michel Bourdeau.

La Municipalité de Terrasse-Vaudreuil félicite chaleureusement William Petrosky pour cette distinction bien méritée et remercie tous les membres de son Service incendie pour leur engagement envers la collectivité.