Trois activités d'Halloween à venir à Rivière-Beaudette

Cette année, la Municipalité de Rivière-Beaudette prépare une fin de semaine d’Halloween remplie de surprises, de musique, de costumes et d'animations pour tous les âges. Que ce soit en famille, entre amis ou simplement à la recherche d'une soirée ensorcelante, il y aura du plaisir pour tous.

La première sera une danse costumée d'Halloween pour toute la famille. Elle se tiendra le vendredi 30 décembre de 18 h 30 à 20 h 30 à la Salle communautaire – 1010, chemin Sainte-Claire. Au programme: DJ, musique et danse, défis et jeux amusants, concours de costumes, bricolages et décoration de citrouilles, bonbons et petites surprises. Tarif : 3 $ citoyens / 5 $ non-citoyens.

La deuxième s'adressera aux 13 à 17 ans et consiste en un Party d'Halloween. Il se tiendra le vendredi 30 octobre de 21 h à 23 h à la salle communautaire- 1010, chemin Sainte-Claire. Au programme :DJ, musique et danse, Photobooth d’Halloween, Concours de costumes avec prix, Tirages de prix de présence et Popcorn, croustilles et boissons non alcoolisées. Tarif : 3 $ citoyens / 5 $ non-citoyens.

La troisième sera le Grand bal des sorcières - Halloween au parc. Il se tiendra le samedi 31 octobre de 16 h 30 à 19 h 30 au Parc de la Clairière – 10, rue des Chênes. Le parc de la Clairière se transforme en un univers mystérieux et lumineux pour accueillir petits et grands. Au programme :Sorcières et créatures d’Halloween, Jongleur sur échasses et animations lumineuses, Photobooth et photos avec les personnages, Musique et ambiance festive, Distribution de bonbons et de ballons et des surprises pour toute la famille.