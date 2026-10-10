Redonner vie aux frênes malades, une initiative de Vaudreuil-Dorion

Dans plusieurs municipalités du Québec, et de Vaudreuil-Soulanges, on a dû abattre des arbres en raison de l’agrile du frêne. À Vaudreuil-Dorion, on a trouvé une manière originale de réutiliser ces arbres malades pour le bénéfice des citoyens.

À Vaudreuil-Dorion, l’infestation par l’agrile a entraîné l’abattage de centaines de frênes, un bois de grande qualité qui était auparavant déchiqueté puis dirigé vers l’enfouissement sous forme de copeaux, générant ainsi des émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au transport, au traitement et à la décomposition de la matière organique.

Or, depuis quelque temps, la Ville a récupéré près de 300 billots de 8 à 10 pieds, transformés en planches de type 2x4, 2x6 et en planches larges, représentant environ 26 000 pieds mesure de planche (pmp). Cette matière première locale a ensuite été utilisée pour la fabrication d’équipements collectifs municipaux durables : bancs, tables, clôtures, ornements, aménagements paysagers, etc. Les frênes de plus petits calibres et ceux qui ne peuvent être transformés en matériaux de construction sont déchiquetés et réduits en plusieurs dizaines de tonnes de paillis qui servent dans les aménagements paysagers et les plantations de nouveaux arbres. De plus, le paillis excédentaire est offert gratuitement dans une formule libre-service aux citoyens du territoire municipal.

« Le projet vise à rompre avec cette logique linéaire en revalorisant le bois abattu. Dès le début de l’infestation de l’agrile du frêne en 2014, la Ville de Vaudreuil-Dorion avait inventorié 710 frênes dans les emprises publiques sur son territoire. De ce nombre, près de 600 arbres, d’un diamètre moyen de 27 cm, ont dû être abattus pour des raisons de sécurité et de santé publique », indique la Directrice du Service des communications à la Ville de Vaudreuil-Dorion, France Lavoie.

En parallèle, la perte de canopée a été compensée par des mesures de reboisement structurées et quantifiables. Chaque frêne abattu dans les parcs et emprises publiques a été remplacé par un arbre de calibre, et plus de 20 000 arbres supplémentaires ont été plantés dans le cadre du programme fédéral 2 milliards d’arbres, permettant la création de près de 9 hectares de nouvelles forêts urbaines.

À maturité, ces plantations généreront des gains en séquestration de carbone estimés à plus de 2 000 tonnes, tout en contribuant à la réduction des îlots de chaleur, à l’amélioration de la gestion des eaux pluviales et à l’augmentation de la résilience climatique du territoire.

« Sur le plan économique, la Ville a réduit ses coûts liés à l’élimination des résidus et à l’achat de matériaux neufs, tout en optimisant l’utilisation de ressources locales. Aussi, le projet a renforcé la collaboration interservices et valorisé l’expertise interne. C’est un grand sentiment de fierté pour les employés de voir leur créativité et leurs efforts être reconnus», conclut-elle.