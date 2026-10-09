Mise au point de la Municipalité
Bureau de poste de Sainte-Marthe: quel avenir pour ce service?
La Municipalité de Sainte-Marthe souhaite informer ses citoyens de développements importants concernant l'avenir des services postaux dans sa communauté.
Au cours des derniers mois, la Municipalité a été avisée par Postes Canada de son intention d'entamer le processus menant à la fermeture du bureau de poste local. Bien que cette éventualité ait déjà été envisagée à plus long terme, l'annonce et l'échéancier proposés soulevaient d'importantes préoccupations quant au maintien des services de proximité dont bénéficient nos citoyens.
Grâce à la collaboration de la députée fédérale, Mme Claude DeBellefeuille, et avec l'appui de l'administration municipale, une rencontre entre la mairesse et des représentants de Postes Canada a rapidement été organisée afin d'explorer des solutions permettant de préserver l'essentiel des services postaux sur le territoire.
À la suite de ces échanges, la Municipalité a soumis une proposition visant à maintenir les services les plus utilisés par la population tout en réduisant les coûts d'exploitation assumés par Postes Canada. Bonne nouvelle pour les Marthéens: la suggestion a été officiellement approuvée par les gestionnaires concernés de Postes Canada.
Concrètement, un nouveau modèle de service sera mis en place au cours des prochaines semaines. Les résidents qui reçoivent actuellement leur courrier dans les casiers postaux situés à l'intérieur du bureau de poste seront transférés vers de nouveaux casiers postaux communautaires extérieurs de nouvelle génération. Ces installations ont d'ailleurs été mises en place dans les dernières heures.
Les petits colis pourront être récupérés directement à ces nouveaux casiers. Quant aux envois plus volumineux, ils pourront être récupérés au bureau municipal, qui offrira également certains services postaux, notamment la vente de timbres, d'enveloppes préaffranchies et de différents produits postaux. Ainsi, la grande majorité des services couramment utilisés continueront d'être accessibles à Sainte-Marthe.
Le transfert vers ce nouveau mode de fonctionnement devrait devenir effectif au cours du mois de novembre. Postes Canada communiquera prochainement avec les citoyens concernés afin de leur transmettre les détails relatifs à cette transition.
La Municipalité est particulièrement fière d'avoir participé à l'élaboration de cette solution innovante. Ce type de partenariat entre une municipalité et Postes Canada demeure encore peu répandu et, selon les gestionnaires de Postes Canada, pourrait inspirer d'autres communautés rurales confrontées aux mêmes défis. Cette approche nous permet de préserver des services essentiels pour nos citoyens tout en assurant leur viabilité à long terme.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
La Chasse aux trésors communautaires approche à grands pas
Le samedi 17 octobre, les citoyens de Saint-Lazare sont invités à prendre part à la Chasse aux trésors communautaires. Cette activité consiste à mettre en bordure de rue leurs articles en bon état qu'ils ne souhaitent plus avoir afin que les autres résidents et/ou les recycleurs puissent les récupérer gratuitement et ainsi leur offrir une ...LIRE LA SUITE
Un parc à chiens temporaire aménagé à L'Île-Perrot
La Ville de L’Île-Perrot ouvrira, dès le 16 octobre, un parc à chiens temporaire au parc des Citoyens, à l’intersection du boulevard Don-Quichotte et de la rue de Provence. Aménagé sur une partie des terrains de soccer, le parc sera accessible pendant les travaux de prolongement de la rue des Rosiers, qui entraîneront la fermeture ...LIRE LA SUITE
Acquisition du 170 boulevard Harwood par la Ville de Vaudreuil-Dorion
La Ville de Vaudreuil-Dorion annonce l’acquisition de l’immeuble situé au 170 boulevard Harwood, anciennement occupé par le Centre de services de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. L’édifice, identifié comme le lot 5 331 682, sera acquis pour un montant de 2 650 000 $, taxes applicables en sus, conformément à la promesse de ...LIRE LA SUITE