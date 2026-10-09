Bureau de poste de Sainte-Marthe: quel avenir pour ce service?

La Municipalité de Sainte-Marthe souhaite informer ses citoyens de développements importants concernant l'avenir des services postaux dans sa communauté.

Au cours des derniers mois, la Municipalité a été avisée par Postes Canada de son intention d'entamer le processus menant à la fermeture du bureau de poste local. Bien que cette éventualité ait déjà été envisagée à plus long terme, l'annonce et l'échéancier proposés soulevaient d'importantes préoccupations quant au maintien des services de proximité dont bénéficient nos citoyens.

Grâce à la collaboration de la députée fédérale, Mme Claude DeBellefeuille, et avec l'appui de l'administration municipale, une rencontre entre la mairesse et des représentants de Postes Canada a rapidement été organisée afin d'explorer des solutions permettant de préserver l'essentiel des services postaux sur le territoire.

À la suite de ces échanges, la Municipalité a soumis une proposition visant à maintenir les services les plus utilisés par la population tout en réduisant les coûts d'exploitation assumés par Postes Canada. Bonne nouvelle pour les Marthéens: la suggestion a été officiellement approuvée par les gestionnaires concernés de Postes Canada.

Concrètement, un nouveau modèle de service sera mis en place au cours des prochaines semaines. Les résidents qui reçoivent actuellement leur courrier dans les casiers postaux situés à l'intérieur du bureau de poste seront transférés vers de nouveaux casiers postaux communautaires extérieurs de nouvelle génération. Ces installations ont d'ailleurs été mises en place dans les dernières heures.

Les petits colis pourront être récupérés directement à ces nouveaux casiers. Quant aux envois plus volumineux, ils pourront être récupérés au bureau municipal, qui offrira également certains services postaux, notamment la vente de timbres, d'enveloppes préaffranchies et de différents produits postaux. Ainsi, la grande majorité des services couramment utilisés continueront d'être accessibles à Sainte-Marthe.

Le transfert vers ce nouveau mode de fonctionnement devrait devenir effectif au cours du mois de novembre. Postes Canada communiquera prochainement avec les citoyens concernés afin de leur transmettre les détails relatifs à cette transition.

La Municipalité est particulièrement fière d'avoir participé à l'élaboration de cette solution innovante. Ce type de partenariat entre une municipalité et Postes Canada demeure encore peu répandu et, selon les gestionnaires de Postes Canada, pourrait inspirer d'autres communautés rurales confrontées aux mêmes défis. Cette approche nous permet de préserver des services essentiels pour nos citoyens tout en assurant leur viabilité à long terme.