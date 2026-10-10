Le Réparothon s’installe au pôle municipal

Dans le cadre de la Semaine québécoise de réduction des déchets, la Ville de Vaudreuil-Dorion tiendra son Réparothon le samedi 24 octobre, de 10 h à 15 h, dans la salle Lac-des-Deux-Montagnes du pôle municipal (2000, rue Émile-Bouchard).

Cette activité gratuite vise à sensibiliser et à outiller les citoyens aux principes des 3RV en leur permettant de rencontrer des organismes et des experts et de faire réparer divers objets afin de leur donner une seconde vie.

« Dans sa politique et stratégie environnementale, la Ville s’engage à réduire la production de matières résiduelles et les impacts sociaux, environnementaux et économiques liés au gaspillage des ressources. Le Réparothon s’inscrit pleinement dans cet engagement en permettant d’informer, de sensibiliser et d’outiller la population afin de favoriser de meilleures pratiques de tri et l’adoption des principes des 3RV-E », souligne Paul Dumoulin, maire de Vaudreuil-Dorion.

De 10 h 30 à midi, les visiteurs pourront assister à la conférence « Démystifier le recyclage », présentée par Geneviève Albert, conseillère en transition écologique à la Coopérative Incita. À travers des exemples concrets, cette conférence permettra de mieux comprendre la gestion des matières résiduelles à la maison, au bureau et à l’école, tout en abordant les principes des 4R : refuser, réduire, réutiliser et revaloriser.

Grâce au Projet Zéro Déchet, les visiteurs auront aussi la chance de créer des produits de beauté zéro déchet comme un exfoliant pour le corps à base de marc de café et un déodorant unisexe. Les citoyens intéressés par cette initiative sont invités à apporter leur contenant réutilisable comme des pots Masson. L’organisme Le Zèbre Rouge sera également sur place pour faire des réparations mineures sur des vélos.

Plusieurs partenaires seront présents pour transmettre leur savoir-faire et accompagner les visiteurs dans la réparation de divers objets :

- Aiguisage CL (affûtage de couteaux — maximum de trois) ;

- Cercle des fermières (réparation de vêtements);

- PC-Teck (résolution de problèmes informatiques).

Puisque l’événement se tiendra au pôle municipal, les citoyens pourront également se rendre au Lab pour réparer des objets à l’aide de l’imprimante 3D ou donner une seconde vie à leurs vêtements ou à des morceaux de tissu grâce à l’impression numérique. Pour participer, ils devront apporter les articles sur lesquels ils souhaitent imprimer une image, ainsi que leur visuel en format numérique sur une clé USB.

De son côté, l’Oasis créative, qui se déroule également au pôle municipal les samedis, de 11 h à 16 h, dans la salle Quinchien, adaptera son projet artistique à la thématique du Réparothon. L’artiste Isabelle Deprez invitera les participants à créer un collage à partir de vieilles revues recyclées.