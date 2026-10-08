La Chasse aux trésors communautaires approche à grands pas

Le samedi 17 octobre, les citoyens de Saint-Lazare sont invités à prendre part à la Chasse aux trésors communautaires. Cette activité consiste à mettre en bordure de rue leurs articles en bon état qu'ils ne souhaitent plus avoir afin que les autres résidents et/ou les recycleurs puissent les récupérer gratuitement et ainsi leur offrir une deuxième vie.

C’est une excellente opportunité de recycler ses articles, de donner au suivant et de réduire son empreinte écologique. Il n'est pas obligatoire de s'inscrire pour participer, mais l'inscription (à compléter avant le 15 octobre à midi) permet de faire partie de la liste des adresses participantes et de bénéficier d'une plus grande visibilité.

Le vendredi 16 octobre, la liste des participants inscrits sera publiée sur le site Internet de la Ville. Cette carte est publiée sur cette page le jour précédant la chasse.

Précisons que tous les articles usagés en bon état de fonctionnement et sécuritaires sont acceptés. Voici les consignes à respecter pour les participants:

- Rassemblez les articles usagés en bon état;

- À 8 h, le jour de la chasse, placez les articles en bordure de rue (sur son terrain ou dans une entrée privée);

- À 20 h, retirez tout article qui n’aura pas trouvé preneur;

- La chasse aux trésors a lieu beau temps, mauvais temps.

Les articles restants pourront être apportés à l'un des quatre écocentres de Vaudreuil-Soulanges, au Carrefour de l’Espoir de Vaudreuil-Soulanges ou à la Source d'entraide.