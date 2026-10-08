Un parc à chiens temporaire aménagé à L'Île-Perrot

La Ville de L’Île-Perrot ouvrira, dès le 16 octobre, un parc à chiens temporaire au parc des Citoyens, à l’intersection du boulevard Don-Quichotte et de la rue de Provence.

Aménagé sur une partie des terrains de soccer, le parc sera accessible pendant les travaux de prolongement de la rue des Rosiers, qui entraîneront la fermeture temporaire des terrains pour la pratique sportive. Une partie de l’espace sera ainsi réaffectée à l’exercice canin pour la durée des travaux.

Clôturé et divisé en deux sections, le parc comprendra un espace pour les gros chiens et un autre pour les petits chiens, chacun doté d’une entrée indépendante.

« Avec le début des travaux visant à augmenter la capacité et à effectuer la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées, qui ont débuté le 16 septembre dernier, le parc à chiens situé sur la montée Sagala a dû être fermé. Il était donc important pour le conseil municipal d’offrir rapidement aux citoyens un endroit temporaire et sécuritaire pour l’exercice canin. » a déclaré Marc Deslauriers, maire de la ville de L’Île-Perrot.

Un parc permanent à l’étude

La Ville évalue actuellement la possibilité d’aménager un parc à chiens permanent dans le cadre de son processus budgétaire. L’évaluation tiendra compte des coûts, des exigences techniques et de sécurité, des priorités organisationnelles et de la capacité financière de la Ville. Les citoyens seront informés de la suite du dossier lorsque les décisions auront été prises.