Acquisition du 170 boulevard Harwood par la Ville de Vaudreuil-Dorion

La Ville de Vaudreuil-Dorion annonce l’acquisition de l’immeuble situé au 170 boulevard Harwood, anciennement occupé par le Centre de services de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges.

L’édifice, identifié comme le lot 5 331 682, sera acquis pour un montant de 2 650 000 $, taxes applicables en sus, conformément à la promesse de vente entre la Ville et Desjardins.

Cette acquisition s’inscrit dans la volonté de la Ville de bonifier son offre d’espaces destinés aux organismes communautaires, en leur permettant d’accéder à des locaux de qualité par le biais d’ententes de location adaptées à leurs besoins. Situé au cœur du territoire, l’immeuble offrira un milieu accessible et fonctionnel favorisant le développement de services à la population.

« L’acquisition de cet immeuble représente une étape importante pour soutenir nos organismes et renforcer notre tissu communautaire. En mettant à leur disposition des espaces locatifs adaptés et accessibles, nous posons un geste concret pour répondre aux besoins grandissants de notre communauté », a déclaré le maire Paul Dumoulin.

« Nous nous réjouissons de l’acquisition par la Ville de l’édifice du boulevard Harwood, qui a été rajeuni. Cette infrastructure permettra aux organismes qui y prendront place d’offrir leurs services à la population dans un environnement sécuritaire. Ce projet témoigne de l’engagement et de la collaboration de l’ensemble des intervenants ayant contribué à sa réalisation. Nous sommes fiers de remettre à la collectivité un immeuble de qualité, qui répond aux besoins actuels et futurs de la communauté », a ajouté monsieur François Paquin, président, Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges.

La Ville entreprendra au cours des prochains mois une analyse des aménagements requis afin de préparer l’accueil des organismes qui pourront y être relocalisés ou y développer de nouveaux services destinés à la communauté.