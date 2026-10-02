La Ville de Saint-Lazare recherche des témoignages sur l'accessibilité

La Ville de Saint-Lazare interpelle ses citoyens vivant avec un handicap ou agissant comme proche aidant ou accompagnateur d'une personne handicapée. Un sondage est présentement en ligne afin que celles-ci témoignent de leurs expériences et leurs besoins afin que la Ville puisse mieux cibler les priorités dans le cadre d'un Plan d'action à l'égard des personnes handicapées.

L'exercice a pour but de connaître les obstacles rencontrés dans les lieux publics, les services, les activités, les déplacements et la participation à la vie communautaire. Les réponses recueillies permettront de mieux refléter la réalité des gens vivant en situation de handicap à Saint-Lazare.

Le sondage porte sur les sujets suivants:

- L’accessibilité des lieux municipaux;

- L’accès à l’information;

- La participation aux activités et à la vie communautaire;

- Le transport et les déplacements;

- L’accessibilité des commerces;

- La sécurité et les mesures d’urgence.

Il faut compter environ 8 minutes pour y répondre. Les réponses recueillies sont anonymes et seront utilisées uniquement à des fins d’analyse des besoins et d’élaboration du plan d’action.

Pour des questions ou de l'aide pour remplir le sondage, on peut communiquer avec le Service des loisirs et de la vie communautaire au 450 424-8000, poste 22.