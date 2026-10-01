Une soirée riche en émotions pour les 20 ans du Festival de cirque

La Ville de Vaudreuil-Dorion a procédé le mardi 29 septembre en soirée au vernissage de l’exposition Tour de piste, présentée dans le hall du pôle municipal jusqu’au 15 novembre prochain. Réunissant citoyens, élus, artisans du festival et partenaires de longue date, l’événement a permis de célébrer les 20 ans du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion (FCVD) et de rendre hommage aux personnes qui ont contribué à son développement au fil des ans.

À travers des photographies, des archives vidéo, des objets emblématiques et des artefacts uniques

prêtés par Yannick Gosselin, l’exposition retrace l’évolution d’un événement devenu un incontournable du paysage culturel régional. Le parcours met également en lumière les liens privilégiés tissés avec le milieu international du cirque ainsi que l’attachement profond de la communauté envers le festival.

« Cette exposition témoigne de la créativité, de l’audace et de l’engagement de toutes les personnes

qui, depuis vingt ans, ont contribué au succès du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion. Cet événement

est là pour rester, et ses racines circassiennes seront de plus en plus au cœur de la programmation », a déclaré le maire Paul Dumoulin.

Fondateur du FCVD et créateur de la première compétition internationale de cirque au Canada, Yannick Gosselin s’est dit touché de voir cette histoire mise en valeur : « En parcourant l’exposition, on redécouvre non seulement l’évolution du festival, mais aussi les rêves, les rencontres et les collaborations qui l’ont rendu possible. Je suis heureux de voir ces souvenirs partagés avec une nouvelle génération de citoyens et d’artistes. »

Responsable du Festival de cirque Vaudreuil-Dorion depuis les dix dernières années, le directeur du

Service des loisirs et de la culture Vincent Bastien a souligné la capacité de l’événement à se renouveler tout en préservant ce qui fait sa force depuis ses débuts. « Cette exposition rappelle que le véritable succès du festival repose sur l’engagement du personnel qui aime profondément cet événement, de partenaires, d’artistes et de citoyens qui ont contribué à en faire bien plus qu’un simple festival : une tradition estivale profondément ancrée dans notre communauté », a-t-il déclaré.

Patrick Richard, idéateur de l’exposition, a souligné l’importance de préserver cette mémoire collective : « Tour de piste est avant tout une invitation à revisiter vingt années d’audace, d’émotions et de découvertes. Nous avons voulu créer un parcours où les objets, les images et les témoignages dialoguent entre eux pour raconter une histoire profondément humaine. »

Imaginée par Patrick Richard, sous le commissariat de Chantal Séguin et avec une présentation graphique signée Philippe Corriveau, l’exposition Tour de piste propose une immersion dans l’univers du FCVD, de ses débuts audacieux à son retour affirmé aux arts du cirque. Elle est présentée gratuitement dans le hall du pôle municipal du 29 septembre au 15 novembre 2026.